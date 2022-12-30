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Роботизированная сварка
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Оборудование для профилей и труб
Трубогибочные станки
Профилегибочные станки
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Пресса для вырубки в трубах
Дисковые отрезные станки
Ленточнопильные станки
Пресс-ножницы
Промышленный крепеж
Приварной крепеж для конденсаторной сварки
Крепеж для фиксации изоляции
Приварной крепеж для дуговой сварки
Приварная гайка
Запрессовочный крепеж
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Оборудование для установки заклепок
Оборудование для приварки крепежа
Оборудование для запрессовки крепежа
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Оборудование для технических газов
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Сварочные столы 16 система
Сварочные столы 22 система
Сварочные столы 28 система
Рельсовая система
Металоконструкции под заказ
Оборудование для автоматизации
Подъемное оборудование и системы хранения листов
Вакуумные подъемники
Ручные стеллажи для листов
Стеллажи для хранения листов с выкатными кассетами
Стеллажи для листов в комплекте с вакуумными траверсами
Автоматизированные системы хранения листов
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Стационарные вытяжные системы KEMPER
Центральные вытяжные системы KEMPER
Высоковакуумные вытяжки KEMPER
Системы вентиляции помещений и цехов KEMPER
Вытяжные рукава и вентиляторы KEMPER
Столы для резки и вытяжки KEMPER
Системы перегородок и штор KEMPER
Шланги для удаленизов, паров, пыли и порошков KEMPER
Вытяжка для сварочных столов AEROSERVICE
Вакуумное оборудование
Вакуумные индукционные плавильные печи
Вакуумные печи дугового переплава
Горячие прессы
Вакуумные печи для термообработки
Вакуумные печи для пайки
Печи CVD, CVI и графитизации
Вакуумные печи для пайки алюминия
Термо вакуумные системы
Оборудование для термообработки
Индукционная
Печи
Радиационная (резистивная)
Вспомогательное оборудование
Компрессоры
Промышленные пылесосы
Промышленные мойки деталей
Изготовление труб
Маркировка
Чиллеры
Конвейерное оборудование
Деревообрабатывающие оборудование
Лесопильное оборудование
Оборудование для производства дверей
Многопильные станки для раскроя плит
Кромкооблицовочные машины
Лазерные станки по фанере и металлу
Столярное оборудование
Сушильные камеры
Пилочные, заусовочные станки для производства дверей и коробок
Шлифовальное оборудование по дереву
Строгальные станки
Формовщики и фрезерные станки по дереву
Станки для заточки дисковых пил
Станки для заточки ленточных пил
Станки для заточки ножей
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Углеродное волокно
Гидравлические компоненты и фитинги
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Высокотемпературные датчики вибрации
Датчики вибрации со встроенной электроникой
Датчики динамического давления
Датчики приближения
Датчики воздушного зазора
Датчики расширения корпуса
Датчики виброскорости
Кабели Meggitt
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Дробеструйная обработка
Зачистные станки для труб и листов
Промышленная мойка деталей
Расходные материалы
Сборка и монтаж
Системы УСП для мехобработки
Монтажные и поверочные плиты
Прижимы, зажимные устройства
Промышленная фурнитура
Системы УСП для сварки
Поверочное оборудование
Промышленная фурнитура ISL
Оборудование для профилей и труб
Трубогибочные станки
Профилегибочные станки
Бездорновые трубогибочные станки
Пресса для вырубки в трубах
Дисковые отрезные станки
Ленточнопильные станки
Пресс-ножницы
Промышленный крепеж
Приварной крепеж для конденсаторной сварки
Крепеж для фиксации изоляции
Приварной крепеж для дуговой сварки
Приварная гайка
Запрессовочный крепеж
Закладной (клетьевой) крепеж
Заклепки
Оборудование для установки заклепок
Оборудование для приварки крепежа
Оборудование для запрессовки крепежа
Приварной крепеж "Короткий цикл"
+ ЕЩЕ 1
Оборудование для технических газов
Газовые редукторы
Оборудование Demmeler
Сварочные столы 16 система
Сварочные столы 22 система
Сварочные столы 28 система
Рельсовая система
Металоконструкции под заказ
Оборудование для автоматизации
Подъемное оборудование и системы хранения листов
Вакуумные подъемники
Ручные стеллажи для листов
Стеллажи для хранения листов с выкатными кассетами
Стеллажи для листов в комплекте с вакуумными траверсами
Автоматизированные системы хранения листов
Магнитные траверсы TECNOMAGNETE
Рым-болты. Рым-гайки. Петли. Анкерные устройства CARCANO
Грузовые траверсы и крюковые подвески CARCANO
Стропы и анкерные системы CARCANO
Аксессуары из обычной и нержавеющей стали для тросов и цепей CARCANO
Системы вентиляции и очистка воздуха
Мобильные вытяжные системы KEMPER
Стационарные вытяжные системы KEMPER
Центральные вытяжные системы KEMPER
Высоковакуумные вытяжки KEMPER
Системы вентиляции помещений и цехов KEMPER
Вытяжные рукава и вентиляторы KEMPER
Столы для резки и вытяжки KEMPER
Системы перегородок и штор KEMPER
Шланги для удаленизов, паров, пыли и порошков KEMPER
Вытяжка для сварочных столов AEROSERVICE
Вакуумное оборудование
Вакуумные индукционные плавильные печи
Вакуумные печи дугового переплава
Горячие прессы
Вакуумные печи для термообработки
Вакуумные печи для пайки
Печи CVD, CVI и графитизации
Вакуумные печи для пайки алюминия
Термо вакуумные системы
Оборудование для термообработки
Индукционная
Печи
Радиационная (резистивная)
Вспомогательное оборудование
Компрессоры
Промышленные пылесосы
Промышленные мойки деталей
Изготовление труб
Маркировка
Чиллеры
Конвейерное оборудование
Деревообрабатывающие оборудование
Лесопильное оборудование
Оборудование для производства дверей
Многопильные станки для раскроя плит
Кромкооблицовочные машины
Лазерные станки по фанере и металлу
Столярное оборудование
Сушильные камеры
Пилочные, заусовочные станки для производства дверей и коробок
Шлифовальное оборудование по дереву
Строгальные станки
Формовщики и фрезерные станки по дереву
Станки для заточки дисковых пил
Станки для заточки ленточных пил
Станки для заточки ножей
+ ЕЩЕ 4
Углеродное волокно
Гидравлические компоненты и фитинги
Шланги
Соединительные элементы
Датчики и преобразователи сигналов Meggitt
Высокотемпературные датчики вибрации
Датчики вибрации со встроенной электроникой
Датчики динамического давления
Датчики приближения
Датчики воздушного зазора
Датчики расширения корпуса
Датчики виброскорости
Кабели Meggitt
Другое
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Как купить
Условия оплаты
Условия доставки
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Универсальные сборочные сварочные столы
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Универсальные сборочные сварочные столы
Сборочные сварочные столы 16 системы
Сборочные сварочные столы 22 системы
Сборочные сварочные столы 28 системы
Оснастка для сборочных сварочных столов
Системы сборки труб
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Листообрабатывающее оборудование
Листогибочные прессы
Гидравлические гильотинные ножницы по металлу
Оборудование для обработки шин
Гидравлические комбинированные пресс-ножницы
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Гидравлические штамповочные прессы
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Системы обработки сухим льдом. Криогенный бластинг
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Экстензометры
Оборудование для снятия грата, полировки, шлифовки и галтовки
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Оборудование для снятия грата, полировки, шлифовки и галтовки
Вибрационные машины. Галтовки
Специальный станки для шлифовки и полировки
Дробеструйная обработка
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Магнитные траверсы TECNOMAGNETE
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Магнитные траверсы TECNOMAGNETE
Горизонтальное перемещение листов. Серии BF и TM
Вертикальное перемещение листов. Серия TB
Снятие и премещение деталей с МТР. Серия ТТ
Перемещения профилей. Серия TP
Перемещение рулонов стали
Перемещение горячекатанных листов и поковок. Серия SMH
Для перемещения резервуаров.Серия CS
Перемещения изделий цилиндрической формы
Перемещение горячекатаных блоков и прутков. Серия SMU
Перемещение плит. Серия SML
Рым-болты. Рым-гайки. Петли. Анкерные устройства CARCANO
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Рым-болты. Рым-гайки. Петли. Анкерные устройства CARCANO
Рым-болты. Рым-гайки CARCANO
Приварные петли CARCANO
Анкерные устройства CARCANO
Грузовые траверсы и крюковые подвески CARCANO
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Грузовые траверсы и крюковые подвески CARCANO
Фиксированная грузоподъемная траверса FC с центральным крпелением
Фиксированная грузоподъемная траверса FCM с центральным крпелением и нескоькими крюками
Регулируемая грузоподъемная траверса RC с центральным креплением
Фиксированный распорный элемент DF
H-образная фиксированная грузоподъемная траверса HF
H-образная регулируемая грузоподъемная траверса HR
Вилка для бобин FC
Грузоподъемная траверса BIG BAG BB
Одинарный крюкоквой подвес GIS
Двойной крюкоквой подвес GID
Тросовые крюковые подвесы
Крюковые подвесы прямой тяги
Стропы и анкерные системы CARCANO
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Стропы и анкерные системы CARCANO
Стропы CARCANO
Анкерные системы CARCANO
Аксессуары из обычной и нержавеющей стали для тросов и цепей CARCANO
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Аксессуары из обычной и нержавеющей стали для тросов и цепей CARCANO
Рым-болты высокопрочные франзуского типа (с кольцом, галтелью и длинной резьбой)
Рым-болты по стандарту DIN 580
Рым-болты по стандарту DIN 580 из нержавеющей стали
Рым-болты с поворотной петлей и шарниром
Рым-болты франзуского типа (с кольцом, галтелью и длинной резьбой)
Рым-гайки по стандарту DIN 582
Рым-гайки по стандарту DIN 582 из нержавеющей стали
Рым-гайки с продолговатой проушиной по стандарту UNI 2948
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29 июля 2021
Анжелика Трофимова
Оборудование поставлено раньше срока договора! Благодарим вас за помощь, отличное оборудование и сервис. Так держать! Купили приварной крепеж и оборудование для его установки. Доставили до адрес предприятия. Качество на высоте. Сейчас думаем приобрет...
Отзыв полностью
26 апреля 2019
Сергей Дьяченко
Благодарим команду ООО «Интеллектуальные Робот Системы», в особенности Рубановского Леонида и Селиверстова Алексея, за плодотворное сотрудничество. Выражаем Вам искреннюю признательность за добросовестное отношение и взаимопонимание, за хорошие р...
Отзыв полностью
07 сентября 2021
Ярослав Турчинский